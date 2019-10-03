Неожиданно: Шакро Молодой решил отказаться от титула «главного вора»

Мир

Криминальный авторитет Шакро Молодой (Захарий Калашов) заявил о том, что не является королем российского преступного мира. Такое заявление «вор в законе» сделал в ходе следственных действий по делу высокопоставленных сотрудников СКР, которые обвиняются в получении взяток от Калашова, пишет «Коммерсант».

«Никакого отношения к преступной иерархии я не имею, руководства преступным сообществом РФ не осуществляю, прозвища в криминальном мире у меня нет», — цитирует издание показания Шакро Молодого по громкому уголовному делу бывших высокопоставленных следователей Александра Дрыманова, Алексея Крамаренко и Михаила Максименко.

На данный момент экс-правоохранители уже ознакомились с материалами дела. В ближайшее время, как ожидается, Дрыманов, Крамаренко и Максименко предстанут перед судом. В качестве свидетеля обвинения на процессе может выступить и Захарий Калашов.

Как известно, сейчас Шакро Молодой находится в тюрьме. В 2018 году он был приговорен московским судом к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Вскоре после приговора суда Шакро уступил титул главного вора России. Сейчас на него, помимо Шакро, претендуют «воры в законе» Надир Салифов (Лоту Гули) и Мераб Сухумский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе задержан «вор в законе» Тенго Гальский (он же — Тенго Питерский). Как сообщили в региональном главке Нацполиции, 37-летний «вор в законе», уроженец Абхазии, за последние несколько лет уже трижды незаконно пересекал госграницу. Правоохранители полагают, что в нашей стране Тенго намеревался наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от угонов, краж, грабежей и разбойных нападений.

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