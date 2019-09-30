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«Воры в законе» спешат переправить «общак» в Турцию: что об этом известно (видео)

Громкий арест лидера преступного мира России Олега Медведева, известного как вор в законе Шишкан, заставил влиятельных авторитетов, все еще остающихся на свободе, срочно решать судьбу «воровского общака», держателем которого до последнего времени был именно «законник» № 1. Об этом пишет Ura.ru.

С принятием «путинского закона», касающегося ужесточения наказания за занятие высшего положения в преступной иерархии, центр принятия решений, а вместе с ним и главную кассу преступного мира России, планируется переместить за пределы страны.

Инциатором такого решения стал недавно освободившийся по амнистии вор в законе Гела Гальский (Гела Кардава).

По данным издания, после освобождения из белорусской колонии Гальский в ближайшее время уедет в Турцию, куда уже перебралось внушительное число влиятельных авторитетов, которые группируются вокруг основного претендента на воровской трон России — азербайджанского «законника» Надира Салифова (Лоту Гули)

«В последнее время именно Турция является надёжным пристанищем криминального мира — спасательным кругом в бушующем море „закона и порядка“. И есть все предпосылки для того, что главная касса преступного мира России — так называемый воровской общак — тоже переместится в Турцию», — говорится в расследовании журналистов издания Life.

По оценкам оперативников, размер криминальной кассы России может достигать нескольких десятков миллионов долларов.

Еще одну причину перемещения «общака» назвал адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.

В интервью Ura.ru он заявил, что «общак» должен всегда находиться при воре, который за него отвечает.

«Если вор отвечает за „общак“, то он должен быть при воре. Ответственный должен иметь непосредственный доступ к деньгам и осуществлять контроль за расходованием и сохранностью средств», — объяснил правозащитник. Миронов подчеркнул, что хранение «общака» криминального сообщества одной страны на территории другого государства не противоречит воровским понятиям.

Что из себя представляет «воровской общак», несколько лет назад демонстрировал знаменитый вор в законе Александр Северов (Саша Север), чье имя всплыло недавно в связи с раскрытием убийства известного шансонье Михаила Круга. Именно про него Круг написал песню «Владимирский централ», где в первоначальном варианте вместо припева «ветер северный» у были написаны слова «Саша Северный».

На видео, распространяемого в Сети, видно, как авторитет достает обычный дипломат, до верху набитый долларами.

«У нас в „общак“ просто так не залезет ни один лихач… Такое просто даже представить страшно… Я — вор, не могу придти и взять деньги оттуда», — рассказывает Северов на камеру.

По словам «законника», «воровская касса» — это как касса взаимопомощи, откуда деньги идут безвозмездно нуждающимся уголовникам, заслуживающим «людского внимания». При этом особое внимание уделяется тому, вносил ли добровольно представитель криминального мира пожертвования в «общак» или нет.

Отметим, что сам Саша Север на сходке в 2014 году был лишен титула «вора в законе» за то, что отошел от воровских традиций, дал несколько интервью телеканалам, а также направлял денег из «общака» не тем людям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ началась битва «воровских кланов» Гули и Шакро Молодого.

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