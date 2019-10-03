Стиль жизни

Кайли Дженнер из-за слишком сексуального платья обвинили в грубости и попытке затмить жену Джастина Бибера (фото)

Американскую супермодель Кайди Дженнер затравили в соцсетях из-за слишком сексуального платья от австралийского бренда J’Aton Couture, которое она надела на свадьбу певца Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин, состоявшуюся 30 сентября. 22-летнюю миллиардершу обвинили в грубости, неуважении и попытке затмить невесту.

Кайли выбрала очень откровенный наряд из ткани, напоминающей золотую фольгу — практически полностью обнажающий спереди ноги и, благодаря замысловатому декольте, выставляющем на всеобщее обозрение значительную часть груди.

\

Дженнер выглядела необычайно эффектно, за что ей и досталось от фанатов Джастина и Хейли.

«Я бы просто взбесилась, если бы кто-то пришел в таком наряде на мою свадьбу», «Крайне неуважительно по отношению к невесте», «Если бы какая-то гостья на моей свадьбе решила бы повторить образ Кайли, то была бы любезно выпровождена оттуда с пятном от красного вина спереди» — писали в комментариях. А кто-то считал, что Дженнер, которая теперь одинока, пытается таким образом привлечь к себе внимание.

Сама Хейли была на своей свадьбе в традиционном белом платье с открытыми плечами. А позже переоделась в белое платье-комбинацию.

Как ранее писали «ФАКТЫ», Кайли Дженнер рассталась с отцом ее дочери Трэвисом Скоттом после двухлетнего романа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter