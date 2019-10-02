Кайли Дженнер рассталась со своим бойфрендом – отцом ее полуторагодовалой дочери (фото)

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Американская бизнес-леди, модель и светская львица Кайли Дженнер, которая является самой молодой в мире миллиардершей, самостоятельно заработавшей свое состояние, рассталась со своим бойфрендом-рэпером Трэвисом Скоттом. Издание TMZ сообщает, что пара решила сделать «перерыв в отношениях». Они не исключают, что позже могут снова воссоединиться, но в данный момент они живут врозь.

22-летняя Кайли и 28-летний Трэвис были вместе около двух лет. Их роман начался в апреле 2017 года — спустя несколько недель после того, как Дженнер рассталась со своим предыдущим бойфрендом — рэпером Тайгой. В феврале 2018 года у них родилась дочь Сторми. И фанаты ожидали, что Дженнер вот-вот объявит о свадьбе. Однако, как говорит инсайдер, у Кайли появились сомнения в том, что Скотт — именно тот человек, с кем она хотела бы прожить весь остаток жизни.

Ранее младшая сестра Ким Кардашьян обвиняла бойфрендах в изменах, но он сумел убедить ее в том, что она ошибается.

Последний раз их видели вместе на публике в августе. 30 сентября Кайли Дженнер и ее сестра Кендалл были в числе гостей на свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Кайли взяла с собой дочку. Но Трэвис ее не сопровождал.

Касли на свадьбе Биберов - без Трэвиса Скотта

Недавно в журнале Playboy было опубликовано интервью, которое Трэвис взял у Кайли. В нем она рассказала, что их сексуальная жизнь стала гораздо лучше после ее родов.

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