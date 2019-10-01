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Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу: первые фото
Канадский певец Джастин Бибер и американская модель Хейли Болдуин (дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина) сыграли пышную свадьбу в отеле-курорте Montage Palmetto Bluff в американском штате Южная Каролина. Молодые люди зарегистрировали законный брак в суде Нью-Йорка еще в сентябре прошлого года, однако торжественную часть и религиозную церемонию отложили почти на год.
Как пишет Daily Mail, на празднество было приглашено более 150 гостей — в том числе модели Кендалл и Кайли Дженнер (младшие сестры Ким Кардашьян), Камилла Морроне (девушка Леонардо Ди Каприо), Айрленд Болдуин (кузина Хейли — дочь ее дяди Алека и Ким Бэсинджер), а также певица Кэти Перри, рэпер Лил За и другие знаменитости. Сестры-модели Джиджи и Белла Хадид не смогли принять присланное им приглашение, поскольку заняты сейчас на Неделе моды в Париже.
Жених и невеста обменялись клятвами верности в небольшой живописной часовне. Затем последовал формальный прием с угощением.
Незадолго до церемонии Джастин выложил в соцсетях фото своего свадебного подарка — наручных часов Audemars Piguet стоимостью 50 тысяч долларов.
Накануне 25-летний Джастин и 22-летняя Хейли устроили предсвадебный обед в ресторане с видом на реку. Хейли уже тогда выглядела невестой с ног до головы — в сшитом на заказ суперкоротком мини-платье с приспущенными плечами от Vivienne Westwood и экстравагантных туфлях стоимостью 925 долларов с бантами из органзы от Jimmy Choo. Биберы и гости добирались до расположенного на реке ресторана на лодках.
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