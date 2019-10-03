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Бандиты не дремлют: в сети показали фото шокирующей находки в колесе авто
В среду, 2 октября, в Виннице полиция обнаружила в одной из машин установленную гранату. Об этом в Facebook сообщил глава областного главка полиции Редван Усеинов.
«Как бы прекрасно не жилось в нашем городе, но „преступники“ не спят!!! Очень хорошо, что все обошлось и без происшествий! Спасибо за службу!!!», — написал главный полицейский области и опубликовал фото.
На снимке видно, что граната прикреплена к диску колеса внедорожника. По всей видимости, машину пришлось поднимать, чтобы вытащить опасную находку.
Кому принадлежит автомобиль и кто заложил гранату, пока неизвестно.
Жители областного центра пишут, что все произошло на улице Шевченко. Когда машина заехала на вулканизацию и увидели гранату.
Другой комментатор уточняет, что автомобиль стоял на Шевченко/Амосова.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подрыве автомобиля в Киеве на Оболони. Тогда взрывчатку в «Ауди» установили в районе переднего левого колеса. А также писали, что в апреле во время попытки подложить взрывное устройство под автомобиль украинского офицера-разведчика в Киеве, диверсант самоподорвался.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».