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- 11:17 Катастрофа в «Шереметьево»: командир «Суперджета» назвал причину гибели пассажиров
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Катастрофа в «Шереметьево»: командир «Суперджета» назвал причину гибели пассажиров
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево после аварийной посадки в мае этого года, не признал вину в нарушении правил полетов, которая привела к гибели пассажиров.
Как сообщает «Коммерсантъ», на допросе командир Денис Евдокимов заявил, что самолет после попадания молнии вел себя некорректно, лайнер не слушался бортовой ручки управления или джойстика, заменяющего в кабине пилота штурвал.
Массовую гибель пассажиров пилот объяснил тем, что кто-то в салоне по ошибке открыл заднюю дверь, которая не должна использоваться при эвакуации пассажиров во время пожара. По словам пилота, это создало в салоне сильный воздушный поток, который «буквально раздул пламя». При этом Евдокимов заявил, что крепкий корпус самолета способен долго выдерживать температуру горения топлива.
По информации издания, Следственный комитет России предъявил обвинение командиру экипажа Денису Евдокимову в нарушении правил безопасности полетов. После следственных действий российского пилота отпустили под подписку о невыезде.
Напомним, катастрофа «Суперджета», принадлежавшего авиакомпании «Аэрофлот», произошла в Шереметьево 5 мая. Самолет, выполнявший рейс Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт и, совершив жесткую посадку, загорелся. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
За трагедией в «Шереметьево» последовали новые ЧП во время выполнения рейсов самолетами SSJ-100.
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