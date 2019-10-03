Украина

Опять дожди: синоптик рассказала, кому не повезет с погодой 4 октября

На Украину надвигаются дожди, хотя в некоторых регионах солнечная погода еще продолжает радовать. Прогноз на 4 октября озвучила Наталья Диденко в Facebook.

Она сообщает, что атмосферный фронт уже сегодня вечером придет к северу Украины, а на западе страны завтра дожди притихнут, и будет преобладать облачная погода с робкими каплями. На остальной территории Украины пройдут умеренные дожди, иногда даже сильные. Осадки не затронут только юго-восток страны.

На Западе, Севере, в большинстве центральных областей будет холодно: +10, +15 градусов. На остальной территории: +15,+19 градусов, на юго-востоке и востоке еще лето: +20, +25 градусов.

В Киеве 4 октября будет влажно, с дождями и похолоданием. Днем температура воздуха опустится до +11, +12 градусов.

Как сообщалось ранее, в ближайшие дни понадобятся теплые вещи.

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