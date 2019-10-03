- 12:17 Во время постройки саркофага на ЧАЭС рухнул вертолет Ми-8: о катастрофе долго никто не знал
- 12:13 Суд отпустил предателя, сдававшего Крым России: в сети волна гнева
- 12:10 Как визуально сделать губы полнее: советы известного визажиста
- 12:05 Основатель Google женился
- 11:58 Олег Винник женится: первые подробности предстоящей свадьбы
- 11:41 Новая дипломатия: озвучен интересный прогноз о будущем отношений между Украиной и США
- 11:40 Опять дожди: синоптик рассказала, кому не повезет с погодой 4 октября
- 11:33 Опасные и благоприятные дни октября: когда нужно быть начеку
- 11:27 Принц Гарри и Меган Маркл объявили войну прессе, не поставив в известность об этом принцев Уильяма и Чарльза
- 11:23 Константин Меладзе изменил Вере Брежневой с Эрикой Герцег? Все подробности нового скандала
- 11:17 Катастрофа в «Шереметьево»: командир «Суперджета» назвал причину гибели пассажиров
- 11:11 Настоящее быдло: сеть вскипела из-за видео с курильщиком в киевском метро
Опять дожди: синоптик рассказала, кому не повезет с погодой 4 октября
На Украину надвигаются дожди, хотя в некоторых регионах солнечная погода еще продолжает радовать. Прогноз на 4 октября озвучила Наталья Диденко в Facebook.
Она сообщает, что атмосферный фронт уже сегодня вечером придет к северу Украины, а на западе страны завтра дожди притихнут, и будет преобладать облачная погода с робкими каплями. На остальной территории Украины пройдут умеренные дожди, иногда даже сильные. Осадки не затронут только юго-восток страны.
На Западе, Севере, в большинстве центральных областей будет холодно: +10, +15 градусов. На остальной территории: +15,+19 градусов, на юго-востоке и востоке еще лето: +20, +25 градусов.
В Киеве 4 октября будет влажно, с дождями и похолоданием. Днем температура воздуха опустится до +11, +12 градусов.
Как сообщалось ранее, в ближайшие дни понадобятся теплые вещи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...