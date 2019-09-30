Украина

Тепло и в основном — сухо: синоптики рассказали о погоде в начале недели

В последний день сентября в Украине будет по-летнему тепло. Дожди вероятны на западе и местами на севере, на остальной территории будет преобладать сухая погода. Такой прогноз составил Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха ожидается в пределах + 18 + 24, а на юге до +25 градусов. Вместе с тем, возможен сильный ветер.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве в понедельник, 30 сентября, днем около +20 градусов, ветрено, вероятность дождя небольшая.

Начало октября тоже порадует украинцев хорошей погодой, температура воздуха тоже будет комфортной.

В первый день второго осеннего месяца самая высокая температура сохранится в Одесской, Николаевской и Херсонской областях — +19 — +21 градус. На востоке и западе страны воздух прогреется до 16−18 градусов тепла. В этих регионах будет облачно, а на западе пройдут дожди.

В центре сухо, до +18 градусов, на севере — + 14−16, местами дожди.

По прогнозам синоптиков, вторая декада октября порадует украинцев классическим «бабьим летом». После него наступит кратковременное похолодание, даже с небольшим морозом по ночам.

О погоде в октябре читайте в материале «ФАКТОВ»: «Украинцев ожидают два бабьих лета: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни».

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