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Пригодятся зонты и теплые вещи: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
После нескольких солнечных и теплых дней, в четверг, 3 октября, в Украине начнет меняться погода.
Как сообщили в Укргидрометцентре, в западных областях будет облачно, пройдут умеренные дожди, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди. Ветер северо-западный, 7−12 м / с, местами порывы 15−20 м / с. Температура ночью 8−13 градусов, днем 14−19 градусов, на Волыни, Львовщине и в Карпатах +11−13.
На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно южный, 7−12 м / с. Температура ночью 9−1 градусов, в восточных областях +4−9 градусов ночью и днем — + 20-+25 градусов.
3 октября на Киевщине будет без осадков, вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 7−12 м / с. Температура ночью — 11−13, днем 21−23 со знаком «плюс».
В пятницу, 4 октября дожди накроют почти всю территорию Украины, кроме западных областей, где будет солнечно и прохладно. На востоке, частично в Крыму и в центре, в пятницу еще сохранится летняя погода с температурой воздуха до + 21−24 градусов. На западе и севере воздух прогреется днем до 10−12 градусов тепла.
4 октября изменится погода и в столице. В Киеве похолодает и пойдут дожди.
Напомним, синоптики предупредили, что украинцев нынешней осенью ждут два «бабьих лета». Ранее синоптики анонсировали, что начало второго осеннего месяца порадует хорошей погодой, а небольшие дожди возможны в начале и в конце первой десятидневки.
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