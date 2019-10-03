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Бездомная россиянка спела в метро Лос-Анджелеса, прославилась и разбогатела (видео)
В сети стало вирусным видео бездомной женщины, поющей в метро Лос-Анджелеса арию из оперы Джакомо Пуччини.
4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices… sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019
Как оказалось, это была 52-летняя Эмили Замурка — профессиональный музыкант, которая 28 лет назад эмигрировала в США из России. Сначала она давала уроки игры на скрипке и фортепьяно. Потом ее здоровье ухудшилось.
Она начала зарабатывать на жизнь, играя на скрипке на улицах, но инструмент, который стоил 10 тысяч долларов, был сломан каким-то вандалом, напавшим на Эмили.
Последние два года женщина была вынуждена жить на улице из-за накопившихся долгов за квартиру и медицинское обслуживание. Она ночевала где придется — например, в картонной коробке на автомобильной парковке.
Ее пение снял на видео сотрудник полиции. Ролик сразу стал сенсацией, а его героиню прозвали «Сопрано из метро». После того как женщина стала известной, в ее пользу объявили сбор средств. В общей сложности сумма пожертвований превысила 50 тысяч долларов. А теперь, как стало известно изданию TMZ, женщине предложили выгодный контракт. Продюсер Джоэл Даймонд, номинировавшийся на премию «Грэмми», хочет записать с ней хит — кроссовер классической и электронной танцевальной музыки.
5 октября Эмили споет на открытии квартала Маленькая Италия в Лос-Анджелесе — по приглашению одного из членов городского совета.
В настоящее время Замурка живет уже не на улице, а в отеле.
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