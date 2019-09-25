- 12:07 К больной Заворотнюк привезли годовалую дочь
- 12:00 «Мариуполь» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 11:58 Сын Меган Маркл Арчи впервые официально вышел в свет
- 11:54 У Зеленского задумали новый переезд: все министерства сводят в одно здание
- 11:50 Доллар уходит ниже 24 гривен: что будет с валютой в ближайшие дни и месяцы
- 11:48 Посторонним вход воспрещен: историю с визами людям Путина в США высмеяли карикатурой
- 11:45 Съемочная группа шоу «Орел и Решка» попала в беду
- 11:40 Пласидо Доминго покинул оперу, в которой проработал 51 год
- 11:20 До сих пор не потушили: новые подробности масштабного пожара в Донецке
- 11:18 Двухлетняя девочка умерла после того, как няня на семь часов заперла ее на жаре в машине
- 11:13 Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым
- 11:10 Вампиры и много крови: The Hardkiss поразили готическим клипом
Пласидо Доминго покинул оперу, в которой проработал 51 год
Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго покинул нью-йоркский театр Метрополитен-опера, в котором проработал 51 год. Это произошло после выдвинутых против легендарного тенора ряде обвинений в сексуальных домогательствах. Доминго, который все их отрицает, заявил что все же считает нужным прекратить работу на сцене оперы, чтобы не «отвлекать от работы» коллег.
Как сообщает CNN, 78-летний тенор должен был трижды исполнить главную роль в опере Джузеппе Верди «Макбет». Также в этом сезоне Доминго собирался принять участие в постановке оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».
Свое появление на генеральной репетиции «Макбета» Пласидо назвал последним выходом на сцену Метрополитен-оперы.
Ранее, как писали «ФАКТЫ» по меньшей мере 11 женщин обвинили певца в том, что он склонял их к занятиям сексом, принуждал к поцелуям или делал намеки сексуального характера. А у тех, кто отказывал маэстро, возникали проблемы с дальнейшей карьерой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...