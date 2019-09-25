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Пласидо Доминго покинул оперу, в которой проработал 51 год

11:40 25 сентября 2019 82
Пласидо Доминго
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго покинул нью-йоркский театр Метрополитен-опера, в котором проработал 51 год. Это произошло после выдвинутых против легендарного тенора ряде обвинений в сексуальных домогательствах. Доминго, который все их отрицает, заявил что все же считает нужным прекратить работу на сцене оперы, чтобы не «отвлекать от работы» коллег.

Как сообщает CNN, 78-летний тенор должен был трижды исполнить главную роль в опере Джузеппе Верди «Макбет». Также в этом сезоне Доминго собирался принять участие в постановке оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Свое появление на генеральной репетиции «Макбета» Пласидо назвал последним выходом на сцену Метрополитен-оперы.

Ранее, как писали «ФАКТЫ» по меньшей мере 11 женщин обвинили певца в том, что он склонял их к занятиям сексом, принуждал к поцелуям или делал намеки сексуального характера. А у тех, кто отказывал маэстро, возникали проблемы с дальнейшей карьерой.

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