В Закарпатье водители заблокировали КПП «Тиса»: что произошло

Происшествия

В четверг, 3 октября, на западной границе Украины снова очереди. На КПП «Тиса» на украинско-венгерской границе было частично заблокировано движение транспорта. Об этом говорится в сообщении Западного управления Госпогранслужбы в Facebook.

По информации пограничников, с 9:30 утра въехать на территорию Украины со стороны Венгрии было невозможно из-за того, что некоторые проезжающие не соглашались выполнять нормы таможенного законодательства.

В ведомстве даже советовали путешественникам воспользоваться другими пунктами пропуска на границе.

Позже в Чопском пограничном отряде сообщили, что ситуация изменилась и сейчас все КПП работают в штатном режиме.

Инцидент якобы произошел по вине людей, которые нарушают законодательство, перевозя вещи.

Как пишет «Перший.ua», люди не согласны с такой риторикой. Говорят что ничего не нарушают и действуют в рамках действующего законодательства. Они винят пограничников в затягивании оформления проездных документов и осмотра машин.

Люди рассказали журналистам, что стоят на границе с вечера. Некоторым стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь. Кое-кто принял решение вернуться, простояв в огромной очереди почти двенадцать часов.

Издание пишет, что, по неподтвержденной информации, заблокированные на границе люди, у которых лопнуло терпение, набросились с кулаками на одного из сотрудников КПП «Тиса».

Сейчас Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница сообщает, что по состоянию на 9:00 очереди впунктах пропуска выглядят так: ПП «Тиса» — 60 человек, ПП «Звонково» — 10, ПП «Косино» — 15, ПП «Вилок» -10 человек. На пунктах пропуска «Лужники» свободно.

Напомним, последний раз огромные очереди на украинско-венгерской границе были в мае этого года. Проблемы возникли в основном из-за сбоя в базе данных Пограничной полиции Венгрии.

Как сообщали «ФАКТЫ», на западной границе Украины перед праздниками обычно собираются огромные очереди. Украинские заробитчане, работающие в европейских странах, едут домой, а затем после выходных снова возвращаются в Европу на работу.

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