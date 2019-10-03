Шоу-бизнес

Спасибо, что открыли глаза: Брежнева сделала официальное заявление об измене мужа

Популярная певица Вера Брежнева не стала молчать об изменах мужа Константина Меладзе, который якобы закрутил роман с участницей «ВИА-Гры» Эрикой Герцег.

Вера устала читать «сенсационные» подробности о личной жизни и решила развеять все слухи. Она написала гневный пост в Instagram.

«Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать 5 проектов, быть наставником в „Голосе“, писать песни, выпускать клипы, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, и по словам прессы — погуливать с Эрикой! Ну, просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза!», — написала Брежнева.

В комментариях одни подписчики поддерживают Веру, другие сочувствуют и предполагают, что дыма без огня не бывает.

«Вера, вы же были на месте Эрики, не боитесь, что это может быть правдой? Бумеранг — штука интересная», — спросила одна из подписчиц.

«Была бы причина для бумеранга — может, и боялась бы», — ответила Брежнева.

Напомним, в СМИ появилась информация, что в начале августа Вера Брежнева ушла от Меладзе, якобы узнав о его измене с Эрикой Герцег. Директор участницы «ВИА-Гры» опровергла слухи о романе с Меладзе, заверив, что между продюсером и подопечной сложились исключительно рабочие отношения.

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