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Визы не будет: страны ЕС получили инструкцию, как распознать жителей ОРДЛО с российскими паспортами
Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий разослали государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС, рекомендации. Они касаются обработки виз для жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса. Ведь в ОРДЛО ускоренно выдают паспорта РФ. Об этом сообщает «Европейская правда».
Инструкция содержит набор критериев, которые призваны помочь консульствам государств-членов ЕС устанавливать фактическое место проживания владельцев российских паспортов, и подробную информацию по обработке заявлений на получение визы жителями временно оккупированных районов Донбасса с российскими паспортами.
Инструкция поможет консульствам государств-членов ЕС идентифицировать российские паспорта жителей ОРДЛО.
В сообщении говорится, что это может «послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами».
Ранее сообщалось, что Германия выдает визы жителям Донбасса, которые имеют российские паспорта.
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