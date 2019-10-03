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Украина

Визы не будет: страны ЕС получили инструкцию, как распознать жителей ОРДЛО с российскими паспортами

15:43 3 октября 2019 289
Паспорт РФ
Инф. «ФАКТОВ»

Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий разослали государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС, рекомендации. Они касаются обработки виз для жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса. Ведь в ОРДЛО ускоренно выдают паспорта РФ. Об этом сообщает «Европейская правда».

Инструкция содержит набор критериев, которые призваны помочь консульствам государств-членов ЕС устанавливать фактическое место проживания владельцев российских паспортов, и подробную информацию по обработке заявлений на получение визы жителями временно оккупированных районов Донбасса с российскими паспортами.

Инструкция поможет консульствам государств-членов ЕС идентифицировать российские паспорта жителей ОРДЛО.

В сообщении говорится, что это может «послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами».

Ранее сообщалось, что Германия выдает визы жителям Донбасса, которые имеют российские паспорта.

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