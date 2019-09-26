Украина

Один из бывших «руководителей» так называемой «ДНР», который после ликвидации Захарченко исполнял обязанности главы «республики», Дмитрий Трапезников в России избран на пост главы администрации столицы Калмыкии — Элисты.

Как сообщило сообщило РИА «Калмыкия», решение было принято депутатами городского собрания на первом заседании нового созыва 26 сентября.

Кандидатуру Трапезникова предложил глава региона Бату Хасиков.

Напомним, Дмитрий Трапезников был менеджером донецкого футбольного клуба «Шахтер». С 2010 по 2012 год он занимал должность заместителя главы районного совета Донецка, а после начала боевых действия в регионе стал «заместителем председателя Совета министров ДНР». Сами боевики называлиего «креатурой Ахметова». По информации координатора группы «Информационное сопротивление» Юрия Карина, Трапезников был креатурой ФСБ, посколько, в разных форматах сотрудничал практически со всеми представителями бандитских элит, которые руководили Донбассом до оккупации и де-факто готовили его для сдачи Путину.

Однако, после бегства из оккупированной территории Донецкой области в сентябре 2018 года, Трапезников не смог попасть на прием в Кремль, чтобы решить свои личные вопросы. Некоторое время о нем не было никакой информации. И вот через год он всплыл в Калмыкии.

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