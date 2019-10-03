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Беринчик – Морено: где смотреть чемпионский бой
В субботу, 5 октября, непобедимый украинец Денис Беринчик (11 побед, 7 из них — нокаутом) проведет вторую защиту чемпионского титула WBO International в легком весе. Соперником нашего соотечественника станет мексиканец Патрицио Лопес Морено (26 побед, 19 из них — нокаутом, 3 поражения), который, несмотря на молодой возраст (всего 24 года), уже является довольно опытным боксером.
Отметим, что бой мог и не состояться в намеченные сроки, поскольку Беринчик, возвращаясь из тренировочного лагеря, который проходил в Буковеле, попал в серьезную аварию. К счастью, наш боксер не получил повреждений в ДТП, и в ближайшую субботу готовится выйти на ринг в ТРЦ «Терминал» в Броварах. Чего не скажешь о машине, которую Денис показал в Instagram.
В андеркарде боксерского шоу Олег Малиновский (24 победы, 7 из них — нокаутом) встретится в ринге с экс-чемпионом Италии Витторио Парринелло (11 побед, 2 из них — нокаутом, 3 поражения), а Дмитрию Митрофанову (6 побед, 4 из них — нокаутом, 1 ничья) будет противостоять серб Новак Радулович (9 побед, 4 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья).
В прямой трансляции чемпионский бой Беринчик — Морено можно будет посмотреть на телеканале «Интер». Начало эфира — в 22:25.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции бой между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко за два титула, который пройдет в Нью-Йорке.
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