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Беринчик перед чемпионским боем попал в серьезное ДТП (фото, видео)
Чемпион мира по версии WBO International в легком весе украинец Денис Беринчик (11 побед, 7 из них — нокаутом) попал в неприятную историю.
В пятницу, 27 сентября, возвращаясь в Киев из Буковеля, где проходил тренировочный лагерь боксера, автомобиль с Беринчиком и его командой вылетел в кювет неподалеку от Житомира и перевернулся. Сам боксер не пострадал, а вот один из пассажиров получил травму шеи.
Несмотря на аварию, запланированный на 5 октября в Броварах бой против мексиканца Патрицио Лопеса Морено (26 побед, 19 из них — нокаутом, 3 поражения) пройдет в установленные сроки. Это подтвердил тренер украинского чемпиона Станислав Григорук и сам боксер, после ДТП отделавшийся легким испугом.
ВНИМАНИЕ: на видео присутствует ненормативная лексика
Напомним, в своем последнем поединке 20 апреля украинец победил по очкам японца Нихито Аракаву и защитил чемпионский пояс WBO International в легком весе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион НБА впал в кому после жуткой аварии.
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