«Александрия» – «Гент»: онлайн видео голов матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 3 октября, «Александрия» проведет матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против бельгийского «Гента». Начало поединка, который пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» (родная арена александрийцев, КСК «Ника», не отвечает требованиям УЕФА), — в 19:55.

В первом туре команды показали диаметрально противоположные результаты. Команда Владимира Шарана (на фото в заголовке) на выезде уступила немецкому «Вольфсбургу» — 1:3 (Банада, 66 — Арнольд, 20, Мехмеди, 24, Брекало, 67), а бельгийцы, в составе которых выступают сразу три футболиста сборной Украины (защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук), на своем поле минимально обыграли французский «Сент-Этьенн» — 3:2 (Дэвид, 2, 43, Перрен, 64, в свои ворота — Хазри, 38, Камински, 75, в свои ворота).

За всеми голами и интересными моментами матча вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Составы команд

«Александрия»: 79. Панькив, 20. Пашаев, 90. Дубра, 13. Бухал, 11. Мирошниченко, 44. Банада, 27. Гречишкин, 6. Ковалец, 17. Лучкевич, 10. Третьяков, 18. Ситало.

Запасные: 31. Билык, 4. Бабогло, 9. Безбородько, 8. Довгий, 94. Задерака, 15. Запорожан, 23. Шастал.

«Гент»: 1. Камински, 23. Лустиг, 32. Пластун, 5. Нгаде-Нгаджуи, 21. Асаре, 24. Кумс, 16. Дэвид, 6. Овусу, 8. Оджиджа-Офойе, 29. Депуатр, 7. Яремчук.

Запасные: 26. Косеманс, 11. Домпе, 28. Бронн, 19. Деягере, 13. Квилитая, 31. Кубо, 15. Мохаммади.

Напомним, что в прямом эфире поединок «Александрия» — «Гент» можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1» (начало трансляции — в 19:55).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут с места событий онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Лугано» — «Динамо».

Фото ФК «Александрия»

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