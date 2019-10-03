День учителя 2019: прикольные поздравления и картинки

Общество и люди

В воскресенье, 6 октября, в Украине отмечают День учителя. Но самих учителей начинают поздравлять уже в пятницу.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку забавных поздравлений и открыток, которые помогут это сделать.



Учить оболтусов наукам,

Порой, превозмогая скуку,

Смеясь сквозь слезы над зарплатой,

Найдется мало кандидатов,

Вы оказались всех смелей —

Влились в ряды учителей!



***

Желаем, конечно же, много терпения,

От учеников — теплоты, уважения,

В тетрадях — поменьше помарок, ошибок,

На лицах — побольше широких улыбок.

Чтоб были уроки всегда интересны,

Чтоб было «отлично» у всех повсеместно,

Чтоб вовремя все на урок приходили

И чтобы предметы учили, любили.

Чтоб были коллеги коллегами точно,

В конце предложений стояли чтоб точки,

У всех чтобы форма была к физкультуре.

Чтоб правила, формулы знали, фигуры.

Чтоб колбы, мензурки нигде не взрывались,

Чтоб только приятно о вас отзывались.

И чтобы работа была как кино:

Приятной и платной еще заодно!

***

Кто заботится о нас, как вторая мама,

Кто воспитывает нас с любовью неустанно?

Наш учитель дорогой —

Наставник с доброю душой!

Вас с Днем учителя

Сердечно поздравляем,

Здоровья, счастья личного

От всей души желаем!

Мы любим Вас,

Мы Вас не подведём,

Мы Ваши знания

Сквозь годы пронесем!



***

Ах, этот кошмарный учитель —

Девчонок, мальчишек мучитель!

Все их поучает да учит.

И как самому не наскучит!

Не выглядит он удрученным —

От тех же мальчишек, девчонок,

К тому, кто был страшной занудой,

Приходят послания грудой.

Таланты и вовсе бездарности

В них пишут слова благодарности.

Профессии нету прекрасней:

Сегодня — всем праздникам праздник!

Также смотрите подборку поздравлений с Днем учителя на украинском языке.

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