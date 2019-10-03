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Общество и люди

День учителя 2019: прикольные поздравления и картинки

7:07 4 октября 2019 620
День учителя
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 6 октября, в Украине отмечают День учителя. Но самих учителей начинают поздравлять уже в пятницу.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку забавных поздравлений и открыток, которые помогут это сделать.

День учителя
Учить оболтусов наукам,
Порой, превозмогая скуку,
Смеясь сквозь слезы над зарплатой,
Найдется мало кандидатов,
Вы оказались всех смелей —
Влились в ряды учителей!

День учителя


***
Желаем, конечно же, много терпения,
От учеников — теплоты, уважения,
В тетрадях — поменьше помарок, ошибок,
На лицах — побольше широких улыбок.

Чтоб были уроки всегда интересны,
Чтоб было «отлично» у всех повсеместно,
Чтоб вовремя все на урок приходили
И чтобы предметы учили, любили.

Чтоб были коллеги коллегами точно,
В конце предложений стояли чтоб точки,
У всех чтобы форма была к физкультуре.
Чтоб правила, формулы знали, фигуры.

Чтоб колбы, мензурки нигде не взрывались,
Чтоб только приятно о вас отзывались.
И чтобы работа была как кино:
Приятной и платной еще заодно!

День учителя

***
Кто заботится о нас, как вторая мама,
Кто воспитывает нас с любовью неустанно?
Наш учитель дорогой —
Наставник с доброю душой!

Вас с Днем учителя
Сердечно поздравляем,
Здоровья, счастья личного
От всей души желаем!

Мы любим Вас,
Мы Вас не подведём,
Мы Ваши знания
Сквозь годы пронесем!


***
Ах, этот кошмарный учитель —
Девчонок, мальчишек мучитель!
Все их поучает да учит.
И как самому не наскучит!
Не выглядит он удрученным —
От тех же мальчишек, девчонок,
К тому, кто был страшной занудой,
Приходят послания грудой.
Таланты и вовсе бездарности
В них пишут слова благодарности.
Профессии нету прекрасней:
Сегодня — всем праздникам праздник!

День учителя

Также смотрите подборку поздравлений с Днем учителя на украинском языке.

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