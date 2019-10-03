Шоу-бизнес

В четверг, 3 октября, состоится шестой выпуск популярного проекта «Зважені та щасливі» (СТБ). Напомним, в прошлом эфире реалити покинула самая скандальная участница — Рима Пенджиева. Модель XL, бывшая героиня шоу «Дом-2», подопечная Марины Боржемской сама захотела уйти из проекта. Рима отказалась участвовать в конкурсе и не сбросила за пятую неделю ни одного килограмма.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Рима Пенджиева откровенно рассказала о том, что происходило за кулисами реалити, своем отношении к участникам, скандалах и причинах своего ухода.

— Рима, не жалеете, что покинули проект?

— Я не люблю жалеть о чем-либо. Но что касается проекта и моего ухода, то жалею только об одном — что из-за обстоятельств и людей с которыми мне пришлось столкнуться на проекте, я была вынуждена его покинуть по своему желанию. Ставлю ударение на том, что по собственному желанию, хоть это и не показали в эфире развернуто. К сожалению, из-за обстоятельств и некоторых участников я оставила свое место финалиста, а возможно, и победителя.

— Помните, момент, когда решили, что уйдете?

— Это был роковой момент и последняя капля после всего, что я там пережила и вытерпела — предательство моего «друга», человека, которому я больше всех доверяла, который знал обо мне больше всех и при ком я могла быть собой. Жаль, что проект «Зважені та щасливі» идет не как раньше четыре часа, а всего полтора. Понимаю, что невозможно показать все, что происходило за неделю, в одном выпуске.

На моей последней неделе у нас был выбор новых пар. Если бы я была непорядочной, то поступила бы совершенно по-другому. Но в тот момент я хотела остаться человеком, и это сыграло против меня. Со стороны я выглядела униженной девушкой. Совершенно ни за что. И эти все «мужчинки» на проекте, которых я даже не могу назвать мужчинами, не заслуживают того, чтобы я на них обращала внимание. Практически всех я не уважаю!

Я никому и никогда не позволяю меня унижать, а в лагере я столкнулась с кучей негатива и унижений. Незаслуженно. И если бы был больше хронометраж программы и проект смог показать все нюансы, которые происходили во время реалити, то зритель был бы на моей стороне, а не на стороне некоторых скотов!

— Но вы действительно не скинули ни одного килограмма за последнюю неделю!

— Просто после четвертой недели, стремной ситуации с выбором новой пары, предательства моего друга Тараса, мучений, угроз, оскорблений и унижений со стороны моего мерзкого напарника я приняла решение, что находиться в обществе таких людей не хочу и не могу. Меня это разрушало. Я задыхалась. Я не могу находиться в обстановке ненависти, зла и негатива! Я люблю позитивных людей. А на проекте столкнулась с такими людьми, которых в обычной жизни обхожу стороной. Знаете, когда я объявила организаторам проекта, что хочу уйти, они меня не соглашались отпускать. Но я уже приняла решение и поэтому сделала все возможное для того, чтобы не похудеть, отказалась от последнего конкурса, где прибавила себе антибонус +2 килограмма. Я понимала, что буду под «желтой линией», и кто бы со мной ни был в номинации, уступлю ему.

— Что для вас оказалось самым сложным на проекте?

— Находиться в обществе людей, с которыми мне было очень плохо. Мне не хочется говорить о своем напарнике, ужасном человеке, но если бы не он, у меня на проекте сложилось бы все совершенно по-другому. Я не люблю сдаваться и проигрывать, я очень азартный человек и люблю побеждать! Я сама не ожидала, что спортивный зал, тренировки станут мне интересны.

— Тем не менее вас повсюду сопровождали конфликты.

— На самом деле я не конфликтный человек. И очень не люблю ругаться. Когда начинают ругаться, мне всегда хочется наладить ситуацию и помирить людей. Но, к сожалению, из-за постоянных провокаций, оскорблений, унижений меня моим напарником, получалось так, что зритель видел только мои крики. Никто не знал, что происходило за кадром и даже не задумывался о причинах такого поведения. Зрители меня осуждают, потому что видели не все, что происходило. Порой я там сама себя не узнаю!

Мои друзья, близкие и огромная армия подписчиков в Instagram знают, какая я. Меня любят за то, что я позитивная, эмоциональная, справедливая. Порой даже слишком.

— Может, в вас просто видели реальную опасность?

— Если честно, я над этим совершенно не задумывалась. Единственная девушка, с кем я более-менее хорошо общалась, это была Инна в начале проекта.

Сейчас, просматривая все выпуски, я реально понимаю, какие же все лицемеры и что меня реально боялись! Ведь ни одна с*ка мне в лицо ничего ни разу не сказала. Только благодаря эфирам я услышала, что все считали меня королевой, высокомерной. С одной стороны — обидно, потому что я не такая. С другой — нужно уметь себя вести достойно. Я всегда хорошо выглядела, была ухоженная, красиво одевалась. У меня была хорошая прическа, макияж, маникюр-педикюр, парфюм. Когда я выходила в своих шелковых халатах, у всех челюсть падала. Даже сам Иракли всегда меня поедал глазами и осыпал комплиментами. Я уже не говорю про съемочную группу. Спасибо им за улыбки, комплименты и позитив! Да, я шикарная, красивая женщина! И, естественно, рядом со мной всегда есть «дээээвушки», которые завидуют. А учитывая мою сильную энергию, меня реально боятся. Но те, кто входит в мою жизнь и кого я начинаю любить, становятся счастливыми. За своих я всегда и везде горой! Да, я — сильный участник и победитель по жизни!

— В этом сезоне герои проекта не только худеют, но и ищут родственные души. У вас это получилось?

— Знаете, я всегда за любую классную движуху. Мне нравилась новая идея 9-го сезона. Когда шла на проект, посоветовалась со своим астрологом. Просмотрев натальные карты, она увидела два главных стимула, которые меня вдохновили идти — Победа и Любовь. Цитирую ее слова: «Рима, если захочешь, ты победишь. И если все будет хорошо, на проекте встретишь свою любовь».

Классно, когда можно совмещать приятное с полезным!

Кто бы мог подумать, что это все превратится для меня в ад. Родственные души — это конечно громкое слово. Но я считаю, что никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Я, к сожалению, столкнулась с очень огромным негативом и решила пожертвовать своими «призами» ради моего душевного, психологического и физического состояния.

Идя на проект, я хотела своим примером показать, как можно быть шикарной женщиной при любом весе. И, если захотеть, с помощью правильного питания и спорта кардинально поменять свою жизнь, внешность и психологию.

— И у вас это получалось…

— Да, я за месяц сбросила 10 килограммов. Так что свою миссию я выполнила. К сожалению, не показывали наши тренировки. Я очень хорошо занималась. Учитывая, что я — модель Plus Size и спорт в моей жизни не на первом месте. Но, идя на проект, я понимала, что нужно будет пахать. И я пахала, чувствуя, что мой астролог мне сказал правду, зарядив на успех и победу. С такими темпами я реально могла бы до нее дойти.

— На ток-шоу «Зважся» оказалось, что после проекта вы перестали терять вес.

— Просто покинув «Зважені…» я решила пожить в свое удовольствие, дать отдохнуть телу. Я полетела в теплую страну, на море. То, что я похудела на 10 килограммов, было очень заметно, представляю, что было бы, если бы я похудела в два раза. А именно столько нужно мне скинуть, чтобы победить в проекте. Это был бы капец! Сейчас я не готова прощаться со своими формами. К тому же, открою вам тайну, я готовлюсь представлять Украину на всемирном конкурсе Miss World plus size.

На данный момент я не теряю вес, но и не прибавляю. Я держу себя в тонусе. Но все может измениться. Я человек непредсказуемый. Вдруг мне приспичит опять кардинально поменяться.

— Вы придерживаетесь диеты?

— Я ненавижу слово «диета». Диета — диагноз для больных людей, это запреты. А я ненавижу, когда мне кто-то или что-то запрещают. Я за правильное питание. Благодаря проекту, я знаю что для моего организма хорошо, а что — плохо. Спасибо Светлане Фус за то, что расписала мне рацион. Я стараюсь его придерживаться. Что касается спорта, то пока я не хожу в спортивный зал. У меня такое впечатление что за пять недель пребывания на проекте, я назанималась на пять лет вперед. Спасибо Марине — нашему тренеру. Периодически, правда, занимаюсь на своем любимом велосипеде. Я люблю свежий воздух, отдых на море, занималась аквааэробикой. Я слушаю свое тело, потому что важно быть в гармонии с самим собой.

— Что вы почувствовали, сбросив вес?

— Сначала это было заметно по одежде. Не могу сказать, что я была прямо в восторге, потому что долгое время живу в пышном теле, и мне нужно было принять изменения. Меня радовало, что мое тело давало результат в рамках проекта и я могу сбрасывать вес. Я полюбила спортзал. Вообще, нужно уметь радоваться всему хорошему, что нас окружает. Я сама себе доказывала, что могу худеть и показывала пример другим женщинам. Я собой гордилась.

— Какие ваши идеальные пропорции?

— Знаете, я никогда ничего не идеализирую. У каждого человека свои идеалы красоты. Для меня — это внутренняя начинка, человечность! Вес тела можно изменить, а вот нутро — сложно. Если человек дерьмо, то это навсегда! Поэтому для меня идеальные пропорции — хорошая внутренняя начинка (светлая душа) в гармоничном теле. И пусть люди сами решают, в каком теле им жить.

Ранее бывший участник «Зважених…» Александр рассказал, что помешало ему дальше участвовать в проекте.

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