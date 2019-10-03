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«Лугано» – «Динамо»: онлайн видео голов матча Лиги Европы
В четверг, 3 октября, киевское «Динамо» сыграет матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против швейцарского «Лугано». Начало поединка, который пройдет в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк», — в 22:00 по киевскому времени (21:00 по киевскому).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ЛИГИ ЕВРОПЫ «ЛУГАНО» — «ДИНАМО»
После матчей первого тура команды пребывали в разном настроении. Киевляне с минимальным счетом обыграли дома шведский «Мальме» — 1:0 (Буяльский, 84). Таким образом «бело-синие» прервали кошмарную для себя серию из шести поединков без побед во всех турнирах. А вот «Лугано» на выезде с тем же счетом уступили датскому «Копенгагену» (Сантос, 50). В нынешнем сезоне у швейцарцев всего две победы в 12 матчах, проведенных во всех турнирах.
За всеми голами и интересными моментами поединка в Санкт-Галлене вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Напомним, что в прямом эфире поединок «Лугано» — «Динамо» можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1» (начало трансляции — в 22:00).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» на легендарном «Сан-Сиро» обыграл «Аталанту» в Лиге чемпионов благодаря голу на последних секундах.
Фото ФК «Динамо»
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