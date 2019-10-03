Рада отвергла закон о химической кастрации педофилов

Общество и люди

Верховная Рада 238 голосами отклонила закон о химической кастрации педофилов. Ранее президент ветировал этот закон, а на заседании 3 октября парламентарии совместно решили не преодолевать вето.

Закон об усилении ответственности за преступления против малолетних (№ 0977) был принят на волне требований о борьбе с педофилами. Документ разработали, чтобы как-то сдержать всплеск тяжких преступлений против несовершеннолетних (насилие, насилие с последующим убийством). Одной из законодательных новелл была принудительная химическая кастрация за половые преступления против детей.

Сразу после принятия закон был жестко раскритикован и юристами, и медицинским сообществом. Юристы отмечали, что химическая кастрация — это метод лечения, а не наказания, а, значит, не может быть принудительной. Медики при этом обращали внимание, что при всей болезненности процедуры химкастрации и тяжелых побочных эффектах она не будет эффективным способом сдерживания насилия против детей. Жесткий метод направлен на искоренение педофилии как психического отклонения, но нельзя забывать, что половина всех преступлений против детей совершается не педофилами.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Вячеслав Аброськин рассказал, как совершившим преступления против детей удается избежать расправы со стороны сокамерников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter