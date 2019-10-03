Разбился насмерть: в Киеве подросток выпрыгнул с десятого этажа высотного дома (видео)

Происшествия

В четверг, 3 октября, в Киеве по адресу улица Николая Закревского, 95 В произошел печальный инцидент. В результате падения с высоты погиб подросток 2005 года рождения.

Вызов на линию «102» поступил около 19:20, пишет Информатор.

Как выяснили полицейские, парень 2005 года рождения проживал в одной из квартир этого дома. По неизвестным причинам он выпрыгнул с общего балкона 10 этажа 25-этажного дома. К сожалению, прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть.

По словам правоохранителей, основная версия — суицид.

Погибший учился в восьмом классе одной из столичных школ.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в первый день октября в Мариуполе (Донецкая область) патрульные полицейские помешали мужчине, который намеревался спрыгнуть с 5 этажа. Схожий инцидент произошел перед этим и в центре Киева, где комбат полка киевской патрульной полиции Алексей Оленин пять часов провел на крыше многоэтажки и спас от самоубийства молодого парня.

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