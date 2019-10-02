Происшествия

Хотел отомстить бабушке, спрыгнув с 5 этажа: в Мариуполе патрульные спасли мужчину от суицида (видео)

В Мариуполе (Донецкая область) патрульные полицейские помешали мужчине, который намеревался спрыгнуть с 5 этажа. Напомним, на днях в центре Киева комбат полка киевской патрульной полиции Алексей Оленин пять часов провел на крыше многоэтажки и спас от самоубийства молодого парня.

Инцидент в Мариуполе произошел 1 октября в Центральном районе города. Жительница многоэтажки по проспекту Мира сообщила в полицию, что ее внук намерен покончить с собой, в руках держит нож.

За считанные минуты патрульные Елена Турович и Федор Хавалджи уже были в квартире, где на подоконнике открытого окна сидел мужчина. Каждую секунду могла произойти трагедия. Парень отказывался идти на контакт с полицейскими.

Патрульный Федор Хавалджи выбрал удобный момент, бросился к мужчине, схватил его и затащил обратно на кухню.

Бабушка сообщила, что с внуком постоянно возникают конфликты, и таким образом он пытался отомстить родному человеку. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве полицейские спасли от самоубийства пожилую женщину. Ранее патрульные Николаева предотвратили самоубийство девушки, которая хотела сброситься с моста.

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