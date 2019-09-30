Происшествия

Уговаривали пять часов: в полиции Киева рассказали, как спасли мужчину от самоубийства на Майдане (фото, видео)

Ночью неизвестный парень залез на крышу здания на Майдане Независимости и угрожал совершить самоубийство. Напомним, в начале сентября патрульные Деснянского района Киева не дали спрыгнуть с 17-го этажа мужчине.

На место ЧП на Майдан сразу приехала полиция и спасатели.

Как сообщает «Киев Оперативный», парень выдвинул требования — «две пожарные машины, журналистов и рупор».

Также одним из требований его было — «закрыть рот компании, которая пела песни на Майдане Независимости.

Полиции пришлось выполнять желания потенциального самоубийцы.

Комбат 1 батальона, полка № 1 Управления патрульной полиции в Киеве Алексей Оленин пять часов провел на крыше, общаясь с парнем, уговаривая его не совершать необдуманный поступок. В итоге полицейский и неудавшийся самоубийца спустились с крыши вместе. Парень был спасен.

Фото настоящего полицейского с большой буквы опубликовал в Facebook его сослуживец Юрий Зозуля и отметил, что гордится ним.

«Оленину есть чем дорожить в жизни, но в течение пяти часов он сидел на скользкой крыши, мерз и не хотел падать вниз. Затем он вышел оттуда вместе с тем мальчиком. Он его спас. Потому Леха — first responder. Он тот, для кого жизнь кого-либо, может стоить большего чем своя. Он — тонкая синяя линия. Он — тот, кем я горжусь», — пишет Зозуля.

Под постом появились комментарии, в которых украинцы высказывают уважение достойному человеку и настоящему профессионалу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве полицейские спасли от самоубийства пожилую женщину. Ранее патрульные Николаева предотвратили самоубийство девушки, которая хотела сброситься с моста.

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