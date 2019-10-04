Украина

Спешат успеть к встрече в нормандском формате? Стало известно о планах обмена пленными между Украиной и РФ

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на следующей неделе планируется новый масштабный обмен заключенными между Украиной и Россией. Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть».

«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен. Это те шаги, которые шаг за шагом будут сделаны», — заявил Пристайко.

При этом министр отметил, что обмен может быть еще более масштабным, чем предыдущий.

Напомним, ранее помощник президента Владимир Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных, рассказал о подготовке новых списков по обмену пленными между Украиной и РФ. Приэтом Ермак не стал называть количество украинских заложников во временно оккупированном Донбассе, которых включат в списки.

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас готовятся списки для следующего этапа обмена: «Мы готовим другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске и в нормандском процессе».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что согласование Украиной так называемой «формулы Штайнмайера» можно считать прогрессом в отношении Киева и Москвыи шагом к встрече в «нормандском формате».Однако говорить о возможном снятии санкций с России пока преждевременно.

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