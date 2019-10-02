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Согласование «формулы Штайнмайера»: Меркель оценила возможность снятия санкций с России

18:09 2 октября 2019 355
Меркель
Инф. «ФАКТОВ»

Согласование Украиной так называемой «формулы Штайнмайера» можно считать прогрессом в отношении Киева и Москвы. Об этом в Берлине заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отметив при этом, что говорить о возможном снятии санкций с России пока преждевременно. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

По ее словам, теперь может состоятся встреча в «нормандском формате» на уровне глав государств и правительств.

Канцлер также добавила, что предстоящий саммит «нормандского формата» пройдет в Париже. Но его участники пока не определились с датой.

В «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Напомним, накануне, 1 октября, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала и одобрила в Минске текст «формулы Штайнмайера».

Бывший глава МИД ФРГ, а ныне президент Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении отдельным района Донецкой и Луганской областей особого статуса. Согласно идее, он будет предоставлен на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно он начнет действовать только после публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Эта идея была одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже 2 октября 2015 года. Она получила название «формула Штайнмайера».

Ранее эксперты предупреждали Украину, что Кремль под видом «формулы Штайнмайера» хочет оставить управление Донбассом в руках своих ставленников и внедрить в тело Украины свою пятую колонну.

Подробно о рисках, которые несет Украине согласование неоднозначного документа, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Формула Штайнмайера» для Донбасса: успех Зеленского или капитуляция Украины".

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