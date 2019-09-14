Пристайко сделал важное заявление о будущем Донбасса

Политика

Обязательства, взятые Украиной в соответствии с Минскими соглашениями, не предусматривают особого статуса для Донбасса (о котором говорит Москва, ссылаясь на «формулу Штайнмайера»). Об этом на пресс-конференции во время ежегодного форума «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Дипломат отметил, что Кремль постоянно продвигает тезис о том, что Украина должна внести изменение в Конституцию, сделав специальный статус для Донбасса.

«Мы обращаем внимание россиян и готовы им еще раз прочитать эту норму — кстати, она записана на русском языке, Украина взяла обязательство по созданию статуса для этих регионов на основе децентрализации. Это тот процесс децентрализации, который сейчас уже внедряется в Украине», — сказал министр.

Он также добавил, что это тезис должны услышать и за линией соприкосновения на Донбассе.

«.шанс их развития, — децентрализация. Этот процесс даст им реальные возможности и шансы на развитие. Вместо этого мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов. …Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет», — подытожил Пристайко.

Говоря об ожиданиях президента Владимира Зеленского от переговоров на высшем уровне в «нормандском формате», Пристайко заявил, что задача-максимум — прекращение российской агрессии.

«Если реалистично, то мы ожидаем, что прогресс, который уже достигнут, будет укреплен. Что мы завершим разведение (тяжелого вооружения) в Станице Луганской… После этого должны быть разведения в других точках. Президент Зеленский обращается с предложением развести на всей линии соприкосновения, все 400 км», — пояснил он.

В качестве второй приоритетной договоренности Пристайко назвал обмен пленных и отметил, что речь идет об обмене заключенными по формуле «всех на всех».

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами. На родину вернулись 24 украинских моряка, захваченных россиянами в районе Керченского пролива, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк и другие.

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