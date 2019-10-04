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Массовое отравление подростков: под Сумами госпитализированы 11 учеников
В городе Конотоп Сумской области в больницу с признаками пищевого отравления попали 11 студентов одного из местных профессионально-учебных заведений.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
Отмечается, что накануне в полицию обратился дежурный врач местной райбольницы и заявил о том, что в медучреждение доставлены учащиеся одного из высших профучилищ, которые жаловались на тошноту и повышенную температуру.
Полицейские установили, что все, кто обратился за помощью, — это юноши в возрасте от 15 до 18 лет. По словам потерпевших, в течение дня они употребляли пищу как в столовой учебного заведения, так и в городских заведениях общественного питания.
Больные находятся в инфекционном отделении больницы с диагнозом «пищевое отравление».
По данному факту открыто уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч.1 ст. 137 УК Украины). Полиция выясняет причины, которые привели к госпитализации учеников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поселке Красноильск Сторожинецкого района Черновицкой области в больницу попали 13 человек, в том числе 4 ребенка, которые 29 сентября были на свадьбе в ресторане «Марианна».
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