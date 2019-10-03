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Невеселые свадьбы: стало известно о новых случаях отравлений на Буковине
После массового отравления в поселке Путила Черновицкой области, где 86 человек обратились в больницу с жалобами на отравление после свадьбы в ресторане, появилась еще одна информация об отравлении на свадьбе в области.
В этот раз в больницу попали 13 человек, в том числе 4 ребенка, которые 29 сентября были на свадьбе в ресторане «Марианна» в поселке Красноильск Сторожинецкого района Черновицкой области.
Об этом сообщили в областном главке ГосЧС.
По информации спасателей, в заведениях общепита проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
По состоянию на утро 3 октября в больнице еще остается 31 человек (из них 9 детей), отравившихся в Путиле.
Ранее «ФАКТЫ» писали о случаях отравления кондитерскими изделиями в Березно Ровенской области, а также об отравлении в кафе Тернополя.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..