Невеселые свадьбы: стало известно о новых случаях отравлений на Буковине

Украина

После массового отравления в поселке Путила Черновицкой области, где 86 человек обратились в больницу с жалобами на отравление после свадьбы в ресторане, появилась еще одна информация об отравлении на свадьбе в области.

В этот раз в больницу попали 13 человек, в том числе 4 ребенка, которые 29 сентября были на свадьбе в ресторане «Марианна» в поселке Красноильск Сторожинецкого района Черновицкой области.

Об этом сообщили в областном главке ГосЧС.

По информации спасателей, в заведениях общепита проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на утро 3 октября в больнице еще остается 31 человек (из них 9 детей), отравившихся в Путиле.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случаях отравления кондитерскими изделиями в Березно Ровенской области, а также об отравлении в кафе Тернополя.

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