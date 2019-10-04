Похолодание и дожди: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Украина

Выходные дни 5 и 6 октября обещают быть дождливыми. Затяжные ливни охватят большинство западных и центральных областей, северные и восточные регионы. На юге также ожидаются дожди, к которым добавятся грозы. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

В субботу, 5 октября, дожди прогнозируются во всех областях. В восточной части страны и в Одесском регионе — с грозами. Ветер усилится, во время грозы возможны порывы. Днем на западе и севере воздух не прогреется выше 10−12 градусов. На юге и на юго-востоке еще на сутки задержится теплая погода с 20 градусами тепла, характерных для «бабьего лета».

В воскресенье, 6 октября, холодно будет на всей территории Украины. Ночью в западных областях температура снизится до +3, днем ожидается +7…10 в правобережных регионах, +10…15 градусов на юге, в Харьковской, Донецкой и Луганской области. Будет облачно с высокой вероятностью дождей. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

Напомним, по прогнозам народных синоптиков, во второй декаде октября в Украину придут заморозки. Похолодание продлится до начала третьей декады октября, после чего основательно потеплеет. Об этом подробно в статье «ФАКТОВ» «Похолодание и обильные осадки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».

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