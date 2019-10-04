Суд освободил из-под стражи белорусского шпиона накануне встречи Зеленского с Лукашенко

Украина

Прошлогодние «шпионские» перипетии между Украиной и Беларусью близятся к завершению. Украина отпустила из-под стражи белорусского гражданина Юрия Политику (на фото), обвиняемого в шпионской деятельности и сборе засекреченных сведений. Параллельно украинский МИД намекнул, что Беларусь может отпустить украинского журналиста Павла Шаройко, которого задержали в Минске два года назад и приговорили к восьми годам заключения за шпионаж.

Как сообщает Радио Свобода, 3 октября Юрию Политике разрешили покинуть СИЗО под личное обязательство. Ранее от последственного требовали внести денежный залог в размере полмиллиона гривен. Политику задержали на границе с Беларусью и обнаружили в телефоне карты с указанием размещения украинских воинских подразделений.

Беларусь, в отличие от Украины, задержанного собкора «Украинского радио» Павла Шаройко уже осудила, причем в закрытом режиме. В мае 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Журналиста перевели в колонию, а летом 2019 года Шаройко написал прошение о помиловании.

Знаковые решения по поводу дальнейшей судьбы Юрия Политики и Павла Шаройко состоялись накануне встречи президентов Украины и Беларуси. 4 октября Владимир Зеленский и Александр Лукашенко договорились встретиться на форуме в Житомире.

Напомним, ранее Лукашенко распорядился усилить охрану границы с Украиной якобы из-за потока оружия и приезда радикалов. Украинские пограничники считают страхи белорусского лидера надуманными.

Фото belsat. eu

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