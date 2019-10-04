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Украина

На территории воинской части бойцам ВСУ продают товары из России: сеть в гневе

8:46 4 октября 2019 328
кипятильник
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине, несмотря на кампании против российских товаров, продукция производства РФ всплывает в самых неожиданных местах. Так, в торговой точке «Военторгсервис» в воинской части (полигон «Широкий лан») были обнаружены российские кипятильники. На это обратил внимание волонтер и шоумен Сергей Притула.

товар

«Российский кипятильник. В Кизляре сделан. У нас продан. На замечание, мол, в своем ли уме торговать российскими товарами в военной лавке на территории воинской части, ответили: «что нам поставляют, тем и торгуем», — рассказал Притула.

товар

В соцсетях возмущение Притулы разделяют, но отмечают, что покупателю в данном случае можно было не поддерживать агрессора и не покупать электроприборы из РФ.

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Есть и те, кто сомневается, что данный товар — российский, а не китайский в российской упаковке. Также не исключено, что кипятильники закупались давно и более десяти лет лежали на складах. Но в любом случае в Украине есть собственные производители кипятильников, которых можно было бы поощрить.


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Руководитель главного офиса «Военторга» Александр Байда пообеал разобраться с проблемой. «Могу по крайней мере сказать, что это досадная случайность скорее исключение, чем правило. Уверяю, что завтра будет проведена проверка и в ближайшее время виновные будут наказаны. То, что указанный товар не покупается у агрессора, это факт. Но это не снимает с нас ответственность ни в коем случае. Приношу свои извинения», — заявил он.

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