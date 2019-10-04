Зона особого режима: в Крыму рассказали о печальных реалиях жизни при оккупантах (фото)

Украина

Оккупанты постепенно превращают Крым в зону особого режима. Об этом «ФАКТАМ» сообщил собственный источник из Феодосии.

В Крыму огораживается все. Так, устанавливают ограждения возле Центрального железнодорожного вокзала, наверное, от «наплыва туристов» по ж/д мосту из России. Кстати, здесь снимали эпизоды художественного фильма «Спортлото 82», с Михаилом Пуговкиным, но тогда, в советское время, в тоталитарном государстве никаких заборов не ставили даже во время съёмок.

«Набережную за центральным ж/д, тоже огораживают (наверное, чтобы дикие российские туристы, приехавшие в Феодосию, по ж/д через Крымский мост, не могли пройти к морю). А ведь сразу за ж/д переездом, находятся единственная в мире, картинная галерея Айвазовского (хотя предполагаю, что все что можно оттуда уже все равно вывезли), и старейший (по местонахождению) в Крыму Краеведческий музей. А примерно в ста метрах, от ж/д переезда, Музей писателя Александра Грина („Алые паруса“, „Бегущая по волнам“ и др.)», — рассказал крымчанин.

Ранее сообщалось, что украинские волонтеры наводнили оккупированный Крым патриотическими листовками.

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