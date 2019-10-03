Обошли ПВО оккупантов: на Крым сбросили патриотические листовки (видео)

Украина

Украинские аэроразведчики-волонтеры решили напомнить жителям оккупированного Крыма, что в Украине помнят о них и делают все, чтобы вернуть жителей полуострова на родину.

Тысячи листовок с напоминанием о скором возвращении в Украину разлетелись над Армянском. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Российским средствам радиоэлектронной разведки не удалось засечь украинские беспилотники, которые в Запорожской области загрузили патриотическими листовками волонтерами. В посланиях крымчанам украинцы написали все то, о чем российские власти умалчивают — провальном туристическом сезоне, экологической катастрофе от выбросов в Армянске, засухе и нехватке воды и многом другом.

В каждый беспилотник волонтеры загрузили три тысячи листовок. Дроны разбрасывали послания со свободной Украины в центре города утром, когда люди шли на работу и в школу.

После окончания операции, все беспилотники успешно вернулись из оккупированного Крыма на украинскую территорию в то место, откуда их запускали.

Напомним, волонтеры неоднократно проводили операции по распространению патриотических листовок над оккупированными территориями Донбасса. Жителей неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей со свободной Украины поздравляли с праздниками и напоминали, что Донбасс вернется в Украину.

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