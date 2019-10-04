Общество и люди

Праздник кукол в центре Киева: в субботу на Крещатике ограничат движение

В субботу, 5 октября, на столичном Крещатике с 19:00 до 20:00 ограничат движение транспорта. Это связано с открытием IIІ Киевского международного фестиваля кукольных театров «pUp.pet». Вечером для транспорта перекроют участок от Европейской площади до пересечения улиц Крещатик и Михайловской. Напомним, в минувшие выходные на Крещатике прошел международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival.

Праздничный марафон откроется шествием по маршруту: Крещатик, 4 — майдан Незалежности — Крещатик, 36. У стен мэрии с 20:00 до 22:00 запланирован уличный спектакль-феерия.

IIІ Киевский международный фестиваль кукольных театров продлится с 5 до 9 октября. В празднике примут участие театральные коллективы из 18 стран мира. в четырех киевских театрах — Киевском академическом театре кукол, Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей и юношества, Киевском муниципальном академическом театре кукол на Левом берегу и Киевском академическом театре юного зрителя на Липках — зрители смогут увидеть более 20 спектаклей.

Бесплатные уличные шоу покажут театральные труппы Италии и Японии. В Киев приедут также творческие коллективы из Беларуси, Бельгии, Венгрии, Грузии, Германии, Ирана, Испании, Китая, Колумбии, Литвы, Польши, Сербии, Украины, Франции, Хорватии, Швеции.

«ФАКТЫ» уже сообщали, где в ближайшие выходные в Киеве из-за бегунов перекроют улицы для транспорта.

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