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У помощника Зеленского нашли бизнес-связи с окружением Путина
Помощник президента Зеленского Андрей Ермак имеет бизнес-связи с правящей верхушкой России. Это выяснили журналисты программы «Схемы».
По данным расследователей «Схем», через кинокомпанию «Медийная группа европейского партнерства» Ермак связан с гражданином России Рахамимом Эмануиловым. Он же является бизнес-партнером Ермака в консультационной компании «Интерпромфинанс Украина» и ООО «М.Е.П». В свою очередь, Эмануилов через «Интерпромбанк» связан с влиятельнейшими в России людьми — сенатором Камчатки, «единороссом» Валерием Пономаревым, родственником замруководителя аппарата правительства РФ Иваном Садчиковым. Также в совете директоров «Интерпромбанка» были однокурсники российского президента Путина Николай Егоров и Ильхам Рагимов.
Ермак заявил журналистам, что последний раз общался с Рахамимом Эмануиловым около десяти лет назад, помог ему зарегистрировать в Украине компанию, но бизнес-деятельность через нее якобы не велась. У журналистов другие данные: две компании, где Ермак и Эмануилов являются соучредителями, до сих пор не ликвидированы. Одна с 1999 года не показывала финансовых результатов. Вторая за 12 лет получила почти 40 млн гривен доходов.
Напомним, помощник президента Ермак прославился, когда на встрече с блогерами назвал Зеленского одним из величайших лидеров мира. По данным СМИ, журналиста, Ермак сейчас активно контактирует с вице-премьером России Дмитрием Козаком, и на этих встречах решается будущее Донбасса.
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