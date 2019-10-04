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Шоу-бизнес

Наталья Могилевская рассказала о новой любви (видео)

11:57 4 октября 2019 252
Наталья Могилевская
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая вернулась в один из выпусков проекта «Танці з зірками», представила новую песню на украинском языке и лирик-видео. Новую работу Наталья анонсировала на своей странице в Instagram.

«Я не стану комментировать эту премьеру, дорогие мои. Она говорит сама за себя», — заинтриговала Могилевская.

Певица рассказала, что над созданием песни работала FOXX/Studios во главе с известным аранжировщиком и продюсером Вадимом Лисицей, которые создавал треки для участников «Фабрики зірок», певицы Alyosha, LOBODA и многих треков MOZGI Entertainment.

В ролике Наталья предстала в ярких чувственных образах, над которыми работала дизайнер и стилист Ольга Навроцкая.

«Спасибо моей любимой подруге Навро за эту фотосессию и за красоту, которую ты создаёшь, моя родная и любимая. Единороги тебе в помощь!», — поблагодарила Наталья подругу.

Поклонникам артистки новая композиция явно понравилась.

«Спасибо что на украинском языке, это приятное наслаждение для моих ушей», «Спасибо, это будет хит, отдельно спасибо за украинский. Песня положительная, о любви, это главное в жизни женщины», «Высший уровень. Такую украинскую эстраду можно слушать вечно», — пишут в комментариях под видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что брутальный Потап выпустил лиричную композицию из нового альбома, в которой трогательно рассказал о любви к Насте Каменских.

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