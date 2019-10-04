Головкин – Деревянченко: онлайн-трансляция чемпионского боя за два титула

Спорт

В ночь с 5 на 6 октября на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке пройдет бой за чемпионские титулы IBF и IBO в среднем весе между экс-обладателем титулов по версиям WBA, IBF, WBC и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (39 побед, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) и украинцем Сергеем Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение). Ориентировочное начало — 6 октября в 05:30 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Дуэль взглядов

Открытая тренировка на улицах Нью-Йорка

Слова перед боем

Сергей Деревянченко: «Я провел великолепный тренировочный лагерь. Спасибо моим наставникам за организацию работы и подбор спарринг-партнеров. Это бой невероятной важности для меня. И поединок не будет легким. Я очень уважаю Головкина, это фантастический боксер. Меня, вероятно, ожидает самый сложный бой в моей карьере. Но я верю, что более чем готов показать миру, что Сергей Деревянченко — новая суперзвезда и еще один украинский чемпион».

Геннадий Головкин: «Хорошо помню его еще со времен выступлений в любителях, когда он представлял Украину на Олимпиаде в Пекине в 2008-м году. Спарринговали с ним в Германии. Потом он выступал в Казахстане в рамках Всемирной серии бокса. Он хорошо выглядит».

Эдди Хирн, промоутер: «Головкин получил шанс стать чемпионом мира. Он потерял свои титулы в бою с Саулем Альваресом. Но это уже история. IBF распорядилась, что Геннадий должен драться с Деревянченко. Сергей — очень хороший боксер. Вы видели, что он проиграл Дэниелу Джейкобсу в близком бою. В тот вечер Джейкобс отбоксировал идеально в плане техники. В итоге он перебоксировал Деревянченко. Головкин не будет пытаться перебоксировать Сергея. Он попытается победить Деревянченко в бою. Возможно, в стартовых раундах ему и удастся перебоксировать соперника, но сделать это очень сложно. Головкин постарается заставить Деревянченко драться. Последний бой Сергея против Джека Кулкая был увлекательным. Ему нравится стоять на месте и драться. Деревянченко — крупный и сильный парень. Мне кажется, что они устроят войну».

Виктор Постол, украинский боксер: «Бой будет интересный. Мое мнение, что бой будет 50 на 50. Сережа должен давить, то что он моложе, это должно ему помочь. Он все время должен атаковать, заходить, двигаться. Я думаю он будет быстрее на ножках и в скорости. За счет этого он сможет победить Головкина. Но бой будет очень тяжелым. Я не думаю, что нужно стремиться выиграть нокаутом. Сергей если попадет, то в любом случае воспользуется моментом, чтобы добить и закончить бой досрочно. А если бой будет в одну калитку и у Сергея будет преимущество по очках, то судьи отдадут ему победу».

Тэдди Атлас, тренер Александра Гвоздика: «Деревянченко показал хорошее выступление в бою против Даниэла Джейкобса. Но в то же время он продемонстрировал изъяны в защите. Это сыграет против него в бою с Головкиным. Прямые удары GGG перевесят удары Деревянченко и приведут к остановке боя в поздних раундах».

Тимоти Брюдли, бывший чемпион мира в двух весовых категориях: «Сергей выйдет в ринг хорошо подготовленным, он окажет Головкину определенное сопротивление. В начале боя возникнут сложные моменты для Геннадия, но его упорство, сила и опыт все же перевесят. GGG победит поздней остановкой в пределах 10 раундов».

Антон Горюнок, шеф-редактор сайта Vringe.com для XSPORT: «Надеюсь, что поединок будет зрелищным. Очень интересно посмотреть кто как боксирует, потому что все мы знаем, что Головкин всегда был адептом агрессивного, атакующего стиля, но сейчас у него поменялся тренер, который говорит: „В его 37 лет я его буду переучивать, делать из него более защитного боксера“. Вот интересно посмотреть, что у него из этого получится и, соотвественно, как Сергей будет себя чувствовать в ринге с таким „матерым зубром“ профессионального бокса. Тренер Деревянченко не скрывает, что они будут полагаться на работу джебом. Интересно будет на это посмотреть, но и у Головкина джеб отличный и очень сильный. Я бы посоветовал Сергею не зарубаться с Головкиным, не идти в открытый бокс, который Головкин часто навязывает: постоянное движение, работа со смещениями, комбинации „ударил-ушел“. Подозреваю, что, учитывая то, что Головкин недавно подписал контракт с DAZN, а этот стриминг очень хочет увидеть его третий бой с Альваресом, судьи будут подтягивать Головкина, если он не сильно убедительно проявит себя в ринге».

Приятный бонус для боксеров

Изначально на кону поединка стоял лишь вакантный пояс Международной боксерской федерации (IBF), но затем Международная боксерская организация (IBO) также решила выставить свой титул на предстоящий поединок.

Следующий бой — против Сауля Альвареса

«Выиграть пояс IBF значит для Головкина очень мало. Это скорее о том, победит ли он, будет ли выглядеть хорошо и способен ли он использовать победу, чтобы заполучить трилогию против мексиканца Сауля Альвареса. Хотя Альварес говорит, что он уже дважды побил Головкина, ходят слухи, что он встретится с ним в следующем мае, если тот победит Деревянченко», — поделился своими мыслями обозреватель Boxingnews24.com Барри Холбрук.

Второй чемпионский бой для Деревянченко

Предстоящий бой станет для нашего соотечественника вторым чемпионским в карьере — в октябре 2018-го украинец также в Нью-Йорке проиграл по очкам американцу Дэниэлу Джейкобсу за вакантный титул IBF.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где можно смотреть в прямой трансляции бой за два титула чемпиона мира Головкин — Деревянченко.

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