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Все по плану: у Винника отреагировали на срыв концерта в Сумах (фото, видео)
У Олега Винника отреагировали на сообщения в некоторых СМИ о срыве его концерта в Сумах. «Несмотря на звонки неизвестных о минировании здания, концерт артиста состоялся, начался без задержки и прошел с плановым перерывом на антракт. В перерыве спецслужбы оперативно проверили помещение Манежа, никаких неудобств не возникло», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.
Концерт в Сумах стал первым в осенней части тура «Роксолана». Несмотря на акцию активистов, спортивная арена была заполнена полностью.
Винник исполнил знаменитые хиты «Нино», «Счастье», «Вовчиця», «Плен», «Як жити без тебе» и более новые композиции «Ты в курсе», «Роксолана», «Пчела Майя». Особенно тепло публика откликнулась на новую балладу Олега Винника «Сльози на землі», которой артист призвал всех к миру.
Видео с концерта Олег поделился на своей странице в Instagram.
Традиционно в Сумах исполнитель встретился с детьми с нарушениями слуха. Второй год подряд юные поклонники Олега, которые общаются на языке жестов, но хорошо чувствуют ритм и любят песни Винника, получают приглашения на концерт певца, а также возможность лично увидеться с кумиром.
Напомним, ранее Олег Винник попал в скандал из-за участия в клипе #Всеммир с российскими звездами, поддерживающими политику Путина. Позже певец объяснил свое участие в ролике и заявил, что видео использовали без его ведома.
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