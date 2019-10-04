Заминировали зал и пытались сорвать концерт: в Сумах ополчились на Олега Винника (фото)

Шоу-бизнес

Скандал вокруг участия популярного украинского певца Олега Винника в клипе с российскими звездами и высказывания о Крыме отразились на его концертной деятельности. Первое выступление большого тура артиста по городам Украины не обошелся без скандала. Патриотически настроенные активисты из партий «Демократический топор» и «Правый сектор» в Сумах устроили акцию протеста перед спортивной ареной, требуя отмены выступления. Люди вышли на акцию с плакатами «Крим — це Україна», «Вовчиці не вівці», «Тай-Тай. Патріотизму дай» и вениками.

«Ассоциацию понимаете — Винник — это веник, который сдает Украину пошагово, поэтапно. Мы для того воевали и защищали страну, чтобы такие как Винник поддерживали Русский мир и на вопрос чей Крым отвечали м-м, вот таким макаром?», — сказал Вадим Чернявский, председатель союза АТО «Гранит».

Руководитель областного центра «Правый сектор» считает, что Олег Винник — не просто артист, он — публичная личность, был вовлечен и в политический процесс, агитируя за одну из партий. «Делать такие заявления, что я не знаю чей Крым и там не погиб никто, и что он фактически принадлежит России — это как минимум неуместно», — сказал Сергей Супрун.

Однако акция не была массовой, поклонники Винника спокойно проходили в зал. Концерт начался вовремя. Но буквально через минут 20 выступление пришлось прервать. В полицию поступил сигнал о том, что здание заминировано.

Полиция и кинологи проверили арену на наличие взрывчатки и через полчаса концерт продолжили. При этом людей не эвакуировали.

Сам Олег Винник инцидент не комментирует. Перед началом концерта на странице в Instagram он опубликовал видео, в котором признался, что с нетерпением ждет встречи со зрителями.

Напомним, Олег Винник угодил в скандал из-за участия в российском пропагандистском клипе #Всеммир. За это певец угодил в базу «Миротворца». Позже Олег пытался оправдаться, и угодил в новый скандал из-за высказываний о Крыме и его статуса.

На новый виток скандала Винник отреагировал пресс-конференцией. На встрече с журналистами певец извинился за высказывания о Крыме, «странной войне» и заявил свою патриотическую позицию. Он заверил, что видео в российском клипе использовали без его ведома. Он соглашался принять участие в акции исключительно к Международному дню мира.

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