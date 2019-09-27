Олег Винник угодил в базу "Миротворца": что произошло

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Олег Винник, который снялся в проекте #ВсемМир с российском звездами, поддержавшими политику Кремля в отношении Украины и аннексию Крыма, попал в базу «Миротворца». Сообщение об этом появилось на официальном сайте базы.

В описании идет речь о том, что Винник стал участником российской пропагандистской антиукраинской акции #ВсемМир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину.

Напомним, в клипе приняли участие Владимир Познер, Мирей Матье (Франция), Алессандро Сафина (Италия), Валерия, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой, Зара, Тамара Гвердцители, Денис Клявер, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Яна Поплавская, Максим Аверин, Ксения Алферова, Нонна Гришаева и другие.

Большинство из участников флешмоба публично поддерживают агрессивную политику Кремля. Винник стал единственным украинским участником проекта.

В пресс-службе певца ранее объяснили, что артист принимал участие в проекте в поддержку Международного дня мира, который отмечают 21 сентября, и свою патриотическую позицию не менял.

Напомним, в сети возникла волна возмущения. Сам ролик называют издевательским. Как артисты, посещавшие оккупированный Крым, поддерживающие политику Путина, который развязал войну на Донбассе, где почти каждый день гибнут люди, могут говорить о мире?

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