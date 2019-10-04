Груз задавил людей: выяснились жуткие детали крушения самолета под Львовом (видео)

Происшествия

4 октября при заходе на посадку в международный аэропорт «Львов» произошла авиакатастрофа транспортного самолета Ан-12. Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал ужасные подробности. Об этом сообщает «Народна правда».

По словам мэра, самолет Ан-12 попросил экстренную возможность дозаправиться, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров.

«Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда — была бы катастрофа», — прокомментировал Андрей Садовый.

«Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились … Многие фрагменты тел разбросаны у самого самолета», — сказал мэр Львова.

Пять человек погибли, трое пострадавших членов экипажа самолета сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что названы предварительные причины авиакатастрофы под Львовом.

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