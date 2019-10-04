Оговорка по Фрейду: Лукашенко в Житомире назвал Украину Россией

Украина

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая на форуме регионов в Житомире, неожиданно назвал Украину Россией, на что ему указал президент Украины Владимир Зеленский.

Неосторожные слова прозвучали, когда Лукашенко оценивал степень падения товарооборота Украины с Беларусью по сравнению с 2012 годом.

«Вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России и непосредственный контакт руководителей регионов помогли нам быстрее подойти к уже больше 6 млрд…», — сказал Лукашенко. «Украины», — исправил его Зеленский.

После этого Лукашенко сказал, что он уже решил, что случайно назвал Зеленского Путиным.

«Я испугался, думал, неужели Владимир Владимирович (вместо Владимир Александрович) сказал», — сказал беларусский лидер, чем вызвал смех в зале.

Примечательно, что перед этим Лукащенко сделал несколько других показательных заявлений. Так, он выразил мнение о том, что чем крепче будет сотрудничество Украны, тем больше остальные страны будут стараться этому препятствовать.

«Чем роднее будут жить наши государства, чем сплочённее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда… не позволит нам очень сильно дружить», — сказал белорусский лидер. Он объяснил это тем, что в последнее время в мире все руководствуются принципом «разделяй и властвуй».

Вместе с тем он призвал украинцев и беларусов к сближению, прежде всего — в экономической сфере.

«Если мы, украинцы и белорусы, у себя сделаем что-то свое, солидное, дорогого уровня продукт, тогда с нами будут считаться. Мы не должны на коленях ползать ни перед кем», — отметил он.

Отметим, что на встрече президентов было анонсировано скорое восстановление судоходства по Днепру, а беларусская сторона задекларировала готовность к сотрудничеству с украинскими компаниями в сферах модернизации украинской инфраструктуры, благоустройстве территорий, обновлении парка пассажирской, коммунальной, дорожно-строительной техники. Кроме того, страны готовы развивать взаимодействие в нефтехимической и энергетической сферах.

Часть этих намерений уже нашла воплощение в подписанных на встрече коммерческих контрактах на сумму около полмиллиарда долларов.

Напомним, в Житомире состоялся украинско-беларусский Форум регионов, договоренность о котором была достигнута еще в 2018 году.

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