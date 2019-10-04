Украина

Танкиста Вооруженных Сил Украины фейковый «суд» фейковой «республики» приговорил к отбыванию заключения сроком 18 лет за «террористическую деятельность» на территории ОРДО. «Приговор» вступил в силу. Об этом сообщает «прокуратура ДНР».

«Военнослужащий вооруженных сил Украины Пантюшенко Б. В. осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 232 УК ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 323 УК ДНР (насильственный захват власти) ч. 2 ст. 327 УК ДНР (диверсия), к лишению свободы сроком на 18 лет. Пантюшенко Б. В., пройдя обучение и приобретя знания и практические навыки военнослужащего, в составе 1-й отдельной танковой бригады вооруженных сил Украины … принимал участие в боевых действиях.

Так, командир экипажа танка Т-64Б первого танкового батальона Пантюшенко Б. В., действуя совместно и согласованно с экипажами танков вооруженных сил Украины, уничтожил мост автодороги «Донецк — Авдеевка» путем подрыва находящихся под мостом боеприпасов, чем разрушил важный объект транспортной инфраструктуры", — так вкратце звучит «обвинение» оккупантов.

Богдана Пантюшенко обвиняют в подрыве Путиловского моста на выезде из Донецка, который, по данным украинской военной разведки, подорвали сами оккупанты, чтобы отсечь возможность освобождение Донецка и прохождения по данному мосту тяжелой техники ВСУ.

«ФАКТЫ» писали ранее о танкисте Богдане Пантюшенко с позывным «Броня», который попал в плен еще 18 января 2015 года на подступах к Донецкому аэропорту.



*Виктория Пантюшенко с портретом находящегося в плену мужа. Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

Богдан считается очень «ценным» пленным, поэтому оккупанты упорно вычеркивают его из списков на обмен, как и других его побратимов, которые находятся в плену без малого пять лет. На днях паблик «прокуратуры ДНР» выдал сразу несколько сообщений о «приговорах» нашим военным. По мнению наблюдателей за событиями, происходящими на оккупированной территории, это свидетельствует о том, что оккупанты таким образом готовятся к возможному обмену пленными. «Приговоры» просто косяком пошли. К обмену готовятся, похоже", — написал в социальной сети известный блогер, работающий под никнеймом Necro Mancer.

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