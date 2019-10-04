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Зеленский и Лукашенко насмешили участников форума в Житомире: что произошло (видео)

22:45 4 октября 2019 226
Зеленский и Лукашекнко насмешили участников форума в Житомире: что произошло (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский продемонстрировали симпатию друг к другу, показательно «чокнувшись» стаканами с водой на сцене двустороннего Форума регионов в Житомире. Видео эпизода опубликовал ресурс depo.ua.

В кадре Зеленский наливает себе и Лукашенко минеральной воды, а беларусский президент предлагает «чокнуться» бокалами.

Когда в зале начались смешки, Зеленский пояснил, что поднимают бокалы за достигнутые на Форуме договоренности.

«И за это мы пьем водичку», — сказал Зеленский.

«Что поставили, то и пьем», — отозвался Лукашенко.

Напомним, Лукашенко в Житомире показательно оговорился, назвав Украину Россией.

Также в сеть попало видео огромного кортежа Зеленского и Лукашенко в Житомире.

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