Из-за Киевского марафона пассажирский транспорт столицы изменит маршруты

Украина

На выходных в столице пройдет масштабный спортивный праздник — 10-й Киевский международный марафон (Wizz Air Kyiv City Marathon), во время которого с вечера 4 октября до вечера 6 октября в центре города перекроют движение транспорта. Всего ограничат движение почти на 40 улицах и трех мостах — Северном, Гаванском и Патона.

«Киевпасстранс» на период с 21:00 4 октября до 8:00 6 октября и с 16:00 до 22:00 6 октября внес такие изменения в работу пассажирского транспорта:

- троллейбус № 6 будет курсировать от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;

- троллейбусы № 16, 18 — соответственно от улиц Туполева и Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

5 октября (во время пробега на дистанции10 км) с 13:00 до 18:10 транспорт будет следовать по маршрутам:

- автобус № 114 — на участках от улицы Милославской до Европейской площади и от ж/д вокзала «Центральный» — далее по улице С. Петлюры, бульвару Т. Шевченко, улице Леонтовича и обратно;

- автобус № 24 — от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

- троллейбус № 3 — от Железнодорожного массива (улица Волгоградская) до ж/д вокзала «Южный»;

- троллейбус № 5 — от улицы Белицкой до станции метро «Нивки»;

- троллейбус № 7 — от улицы Чернобыльской до станции метро «Нивки»;

- троллейбус № 8 — от улицы Смелянской до ж/д вокзала «Южный»;

- троллейбус № 9 — от Международного аэропорта «Киев» («Жуляны») до ж/д вокзала «Южный»;

- троллейбус № 12 — от станции метро «Васильковская» до станции метро «Лыбедская»;

- троллейбус № 14 — от Ботанического сада до станции метро «Дворец Спорта»;

- троллейбус № 17 — от площади Космонавтов до ж/д вокзала «Южный»;

- троллейбусы №№ 40, 40к — от улицы Кадетский Гай до улицы Волгоградской (Железнодорожный массив);

- автобус № 2 — от улицы Булгакова до станции метро «Берестейская»;

- автобус № 5 — между улицами Изюмской и Жилянской;

- автобус № 20 — от ж/м Корчеватое до станции метро «Лыбедская»;

- автобус № 69 — от улицы Литвиненко-Вольгемут до ж/д вокзала «Южный»;

- автобус № 118 — от станции метро «Черниговская» до Дворца спорта.

6 октября с 08:00 до 16:00 прекратят движение автобусы № № 5, 24, 55, 118, трамваи №№ 14, 15, 18. Троллейбусы, трамваи и автобусы других маршрутов будут курсировать:

- автобус № 20 — от ж/м Корчеватое до станции метро «Лыбедская»;

- автобус № 51 — от станции метро «Красный Хутор» до станции метро «Черниговская»;

- автобус № 53 — от Рыбальского полуострова до станции метро «Тараса Шевченко»;

- автобус № 62 — от Ботанического сада до станции метро «Арсенальная»;

- автобус № 69 — от улицы Литвиненко-Вольгемут до ж/д вокзала «Южный»;

- автобус № 72 — от проспекта Свободы до станции метро «Тараса Шевченко»;

- автобус № 114 — от улицы Милославской до ж/д станции «Зенит»;

- автобус № 115 — от ж/д вокзала «Дарница» до станции метро «Черниговская»;

- автобус № 119 — от улицы В. Касияна до Воздухофлотского путепровода;

- троллейбус № 3 — от Железнодорожного массива до ж/д вокзала «Южный»;

- троллейбусы № 5, 7, 8, 17, 19д — соответственно от улиц Белицкой, Чернобыльской, Смелянской, площади Космонавтов и улицы Кадетский Гай до Воздухофлотского путепровода;

- троллейбусы № 6, 16, 18, 19, 33 — соответственно от Минского массива, улиц Академика Туполева, Сошенко, Ольжича до станции метро «Лукьяновская»;

- троллейбус № 9 — от аэропорта «Киев» до ж/д вокзала «Южный»;

- троллейбус № 12 — от станции метро «Васильковская» до станции метро «Лыбедская»;

- троллейбус № 14 — от Ботанического сада до станции метро «Дворец спорта»;

- троллейбус № 38 — от станции метро «Выдубичи» до бульвара Леси Украинки (улица Новогоспитальная);

- троллейбус № 40 — от улицы Кадетский Гай до Железнодорожного массива (ул. Волгоградская);

- троллейбус № 43 — от Кибернетического центра до станции метро «Лыбедская»;

- троллейбус № 50 — от улицы Милославской до Дарницкой площади;

- трамваи № 12 — от Пущи-Водицы до Подольского ТРЭД;

- трамваи № 16 — от станции мтеро «Героев Днепра» до Подольского ТРЭД;

- трамваи № 19 — от площади Тараса Шевченко до Подольского ТРЭД;

- троллейбусы № 30, 30к, 31, 47 — от улицы Милославской до станции метро «Дарница».

Кроме того, из-за ремонта контактной сети в ночь на 5 октября изменится маршрут троллейбуса № 91Н: движение электротранспорта организуют от Центрального ж/д вокзала до Дарницкой площади.

В субботу на Крещатике стартует международный фестиваль кукольных театров «pUp.pet». Поэтому автобусы №№ 24, 114 изменят маршруты, их движение 5 октября (с 19:00 до 20:00) будет организовано так:

- № 24 — от Национального музея истории Украины Во Второй мировой войне до Европейской площади;

- № 114 — на участках от улицы Милославской до Европейской площади и от Центрального ж/д вокзала по улице Петлюры, бульвару Шевченко, улице Леонтовича и обратно по той же схеме.

Также 5 октября, в субботу, в связи с проведением ярмарок (на улицах Иорданской, С. Лифаря и Татарской) изменятся схемы движения автобусов №№ 31, 61, 98 и троллейбуса № 34, а 6 октября — автобуса № 31:

- троллейбус № 34 проследует по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда, С. Бандеры;

- автобус № 61 — по улицам Радунской, Градинской, С. Лифаря, проспекту В. Маяковского, улице Т. Драйзера, проспекту Генерала Ватутина, улице Кибальчича, бульвару Перова, улице Микитенко (в обратном направлении — по улице С. Стальского), улице Радужной до ж/д платформы «Троещина»;

- автобус № 98 — по улицам Радунской, Будищанской, Бальзака (нечетная сторона), улицам Цветаевой, Закревского, С. Лифаря, Пуховской до ТЭЦ-6;

- автобус № 31 — от станции метро «КПИ» до улицы Отто Шмидта по своей трассе, затем по улицам О. Шмидта, Нагорной и далее по действующему маршруту.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 30 сентября «Киевпасстранс» восстановил движение трамваев №№ 1 и 3, а также троллейбуса № 27К, которые временно прекратили курсировать еще в середине лета.

Фото Слово и Дело

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