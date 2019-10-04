Спорт

Киевское «Динамо», только в пятницу в 14:10 вернувшееся в аэропорт «Борисполь» после выездного матча Лиги Европы с «Лугано», сыграет в воскресенье, 6 октября, на столичной «Оболонь-Арене» с новичком премьер-лиги «Колосом», который после девяти туров входит в топ-шестерку (летом команда Руслан Костышина одолела «бело-синих» в товарищеском матче — 3:1). Команда Михайличенко точно выйдет на поле без прооперированного в Барселоне защитника Бурды и «сломавшегося» перед матчем с «Лугано» голкипера Бойко. К слову, беспроигрышная серия «Колоса» в УПЛ насчитывает три поединка, «Динамо» последние три встречи чемпионата выиграло.

«Шахтер» после победы в гостевом матче Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» будет гостить в Днепре, где в прошлом сезоне выбил подопечных Димитрия Михайленко из Кубка Украины на стадии полуфинала. Более того, ни одна команда не может одолеть чемпиона страны в УПЛ с 11 августа прошлого года — 38 матчей подряд (33 победы, 5 ничьих).

Черниговская «Десна», проводящая, пожалуй, лучший сезон в истории клуба, не побеждает при родных болельщиках уже в трех матчах подряд. Похоже, не прочь продлить эту серию коллектива Александра Рябоконя и донецкий «Олимпик», который в прошлом туре потерпел первую неудачу при испанском наставнике Висенте Гомесе.

Целых семь лет «Мариуполь» не может увезти победу из Полтавы. Более того, «Ворскла» выиграла у приазовцев в родных стенах шесть и з семи последних встреч. Хотя в последнее время дела у команды Виталия Косовского не ахти: четыре подряд поражения в УПЛ с общим счетом 1:12.

«Львов» ранее не смог выиграть у «Зари» ни одного из восьми проведенных поединков чемпионата страны (четыре ничьи, четыре поражения). Более того, коллектив, недавно сменивший главного тренера, не побеждает в родном Львове с ноября прошлого года — 13 встреч кряду (4 мирных исхода, 9 проигрышей).

«Александрия», набравшая на прошлой неделе первое в истории клуба очко в основном раунде Лиги Европы, примет на своем поле «Карпаты». Наставник хозяев Владимир Шаран — против своей бывшей команды, проигравшей александрийцам три последних поединка.

Чемпионат Украины. 10-й тур

5 октября (суббота)

«Ворскла» — «Мариуполь» 14:00 «Футбол 2»

«Десна» — «Олимпик» 17:00 УНИАН

«Львов» — «Заря» 19:30 «Футбол 2»

6 октября (воскресенье)

«Днепр-1» — «Шахтер» 14:00 «2+2»

«Колос» — «Динамо» 17:00 «Футбол 1»

«Александрия» — «Карпаты» 19:30 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, «Динамо» сразится с «Шахтером» в 1/8 финала Кубка Украины.

Фото ФК «Динамо»



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