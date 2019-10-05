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Спорт

Шевченко довызвал в сборную Украины футболистов «Динамо», «Шахтера» и легионера из Италии

9:15 5 октября 2019 89
Андрей Шевченко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, отметивший в прошлое воскресенье 43-летие, перед отборочными матчами Евро-2020 против Литвы (11 октября в Харькове) и Португалии (14 октября в Киеве) вслед за динамовцем Артемом Шабановым довызвал в национальную команду еще трех футболистов — полузащитников Виктора Коваленко («Шахтер»), Сергея Сидорчука («Динамо») и Евгения Шахова («Лечче», Италия).

Наверняка тренерскому штабу придется вносить изменения на вратарской позиции, поскольку вызванный в сборную Украины голкипер «Динамо» Денис Бойко получил травму левой ноги на разминке перед матчем Лиги Европы против «Лугано».

Пока же на сбор «желто-синих», который начнется 7 октября в Харьков, вызваны 24 игрока.

Напомним положение команд в группе В:

1. Украина — 13 очков (5 матчей);

2. Португалия — 8 (4);

3. Сербия — 7 (5);

4. Люксембург — 4 (5);

5. Литва — 1 (5).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевученко назвал состав сборной Украины на поединки с литовцами и командой Криштиану Роналду.

Фото ffu.ua

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