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Шевченко довызвал в сборную Украины футболистов «Динамо», «Шахтера» и легионера из Италии
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, отметивший в прошлое воскресенье 43-летие, перед отборочными матчами Евро-2020 против Литвы (11 октября в Харькове) и Португалии (14 октября в Киеве) вслед за динамовцем Артемом Шабановым довызвал в национальную команду еще трех футболистов — полузащитников Виктора Коваленко («Шахтер»), Сергея Сидорчука («Динамо») и Евгения Шахова («Лечче», Италия).
Наверняка тренерскому штабу придется вносить изменения на вратарской позиции, поскольку вызванный в сборную Украины голкипер «Динамо» Денис Бойко получил травму левой ноги на разминке перед матчем Лиги Европы против «Лугано».
Пока же на сбор «желто-синих», который начнется 7 октября в Харьков, вызваны 24 игрока.
Напомним положение команд в группе В:
1. Украина — 13 очков (5 матчей);
2. Португалия — 8 (4);
3. Сербия — 7 (5);
4. Люксембург — 4 (5);
5. Литва — 1 (5).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевученко назвал состав сборной Украины на поединки с литовцами и командой Криштиану Роналду.
Фото ffu.ua
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